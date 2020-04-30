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فن

أحمد زاهر ينشر فيديو من كواليس تصوير مسلسل البرنس.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:20 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي. على تطبيق " تيك توك" فيديو جديد من كواليس تصوير مسلسل البرنس.

ظهر زاهر فى الفيديو و هو يمزح و يعقم طاقم العمل بمطهر اليدين.

ويقوم الفنان أحمد زاهر، بدور فتحي شقيق الفنان محمد رمضان في المسلسل، وهناك عدد من المشكلات بينهما".

البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود الملحمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.
@ahmedzaher228

♬ original sound - ahmedzaher228
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