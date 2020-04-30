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أخبار العالم

ألمانيا تعلن حظر مليشيا حزب الله اللبناني وتنفذ مداهمات ضد مشتبهين بهم

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، حظر مليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": " قوات الأمن نفذت مداهمات ضد مشتبهين بهم ينتمون لمليشيا حزب الله".

وفي ديسمبر الماضي، كشفت وثيقة صادرة عن البرلمان الألماني، أن الادعاء العام فتح 36 تحقيقا ضد أشخاص على صلة بحزب الله في 2019.

وكشفت الوثيقة أنشطة الميليشيات اللبنانية وقياداتها في ألمانيا في غسل الأموال، وأعلنت خضوعها لرقابة الاستخبارات الداخلية باعتبارها تهديدًا أمنيًا. 
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