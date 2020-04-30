ألمانيا تعلن حظر مليشيا حزب الله اللبناني وتنفذ مداهمات ضد مشتبهين بهم

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، حظر مليشيا حزب الله اللبناني المدعومة من إيران، في جميع أنحاء البلاد.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": " قوات الأمن نفذت مداهمات ضد مشتبهين بهم ينتمون لمليشيا حزب الله".





وفي ديسمبر الماضي، كشفت وثيقة صادرة عن البرلمان الألماني، أن الادعاء العام فتح 36 تحقيقا ضد أشخاص على صلة بحزب الله في 2019.



