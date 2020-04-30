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أخبار العالم

انتقاما من الصين.. أمريكا توقف تمويل مشروع أبحاث حول الخفافيش

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:09 ص
خفاش
خفاش
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قسم الخارجي
قررت الحكومة الأمريكية بشكل مفاجئ، وقف تمويل مشروع بحثي استمر لسنوات في الصين بملايين الدولارات، يهدف إلى البحث عن الفيروسات من سلالة كورونا في الخفافيش، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز".

ووفقا لعالم أمريكي بارز، فإن القرار قد يحجب معلومات مهمة عن هذه الأنواع من الفيروسات، وربما يمهد الطريق أمام وباءا جديدا في المستقبل.



وفي بدايات المشروع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، كان الباحثون يقولون إنهم يعملون لتجنيب العالم أوبئة فيروسية في المستقبل، قد تكون مصدرها الخفافيش.

وكانت إدارة المشروع مسندة إلى مؤسسة أمريكية غير ربحية تعرف باسم "إيكوهيلث أليانس"، ترسل فرقا بحثية إلى الصين لصيد الخفافيش وجمع عينات من دمها ولعابها وفضلاتها، والعمل على إنتاج لقاحات وعلاجات للفيروسات المكتشفة بها.

ونجح المشروع بالفعل في اكتشاف المئات من الفيروسات التاجية، من بينها فيروسات شديدة الشبه بفيروس كورونا المستجد الذي سبب وباء عالميا.

كانت في 25 من أبريل الجاري، أبلغت المعاهد الصحية الوطنية في الولايات المتحدة، التي كانت الجهة المانحة للمشروع، مؤسسة "إيكوهيلث أليانس" أن التمويل قد توقف، وفقا لموقع الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة.

وفي 17 أبريل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أعطى تعليماته للتحقق مما إذا كان هناك أي تمويل أمريكي مخصص لمعهد ووهان للفيروسات، الذي تشك الولايات المتحدة بأن فيروس كورونا المستجد قد "فر" منه.

وقال بيتر داسزاك رئيس مؤسسة "إيكوهيلث أليانس" إن الولايات المتحدة كان عليها التعاون مع السلطات الصينية لإجراء أبحاثها، في تفسير على ما يبدو لدعم أمريكي بملايين الدولارات لجهات علمية صينية من بينها المعمل المذكور.

وأضاف: "لا يمكنك فقط الظهور كأمريكي وقول: أريد معرفة الفيروسات التي لديكم. عليك أن تعمل بالتعاون مع الجهات المحلية وبإذن من الحكومة".

وتحدث داسزاك عن الإنجازات التي تحققت بفضل المشروع، قائلا: "الفريق والمتعاونون معه جمعوا في معهد ووهان للفيروسات حوالي 15 ألف عينة من الخفافيش. وحددوا بالفعل حوالي 400 فيروس تاجي جديد تماما. 50 من هذه الفيروسات تسببت في تفشي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة (سارس) عام 2002، والآن جائحة (كوفيد 19)".

ويقول داسزاك: "أظهر عملنا أن ما بين مليون و7 ملايين شخص يتعرضون سنويا في المناطق الريفية في الصين وجنوب شرق آسيا لهذه الفيروسات. هذا يمنحنا نظرة مستقبلية إلى ما يمكن أن يحدث".

لكن داسزاك يرى أن انتشار "نظريات المؤامرة" والاتهامات التي لاحقت الصين بشأن نشر الفيروس عالميا، كانت وراء القرار الأمريكي بوقف تمويل المشروع.

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