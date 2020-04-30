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أخبار العالم

أكبر ارتفاع يومي.. إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز 5 آلاف حالة

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:41 ص
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز عتبة الـ 5000
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز عتبة الـ 5 آلاف، بعد أن شهد، اليوم، أكبر ارتفاع في عدد المصابين في يوم واحد حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أنه تم تسجيل 354 إصابة اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات الى 5350، مع ارتفاع عدد الوفيات من 10 إلى 103.

وقالت الوزارة في بيان إن "هذا هو أكبر عدد من الإصابات المسجلة في 24 ساعة حتى الآن، ويمثل زيادة بنسبة 73 بالمئة، مقارنة باليوم السابق". وقبل يوم كان قد تم تسجيل 203 إصابات.

ولا تزال جنوب أفريقيا الدولة الأفريقية الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا.

وقد ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من مليون، بحسب معطيات حديثة، فيما لم تسجل كوريا الجنوبية أي إصابات للمرة الأولى منذ انطلاق الأزمة.

وبحسب بيانات لموقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا كورونا، فإن مليون و353 مصابا بالعالم تعافوا من الوباء.

وبحسب الموقع، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المسجلة أكثر عدد من المتعافين بـ147 ألفا و411، تلتها إسبانيا بـ132 ألفا و929، وفي المرتبة الثالثة ألمانيا بـ12 ألفا و400.
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