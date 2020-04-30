رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنسيق موقع سكن مصر

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال الزراعة وتنسيق الموقع لـ (٢٧) عمارة بمشروع سكن مصر غرب جامعة دمياط.
وطالب المهندس محمد رجب، مسئولي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة.
موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وكذا الانتهاء من أعمال المرافق، وجارٍ تنفيذ أعمال الإنارة للمشروع، حتي تكون الوحدات جاهزة للتسليم للحاجزين.
وشدد رئيس الجهاز علي جميع الشركات المنفذة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالموقع.
موضحًا أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تتفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها فى توقيتات محددة.