رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنسيق موقع سكن مصر

جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال الزراعة وتنسيق الموقع لـ (٢٧) عمارة بمشروع سكن مصر غرب جامعة دمياط. تفقد المهندس محمد رجب، رئيسوالمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال الزراعة وتنسيق الموقع لـ (٢٧) عمارةغرب جامعة دمياط.





وطالب المهندس محمد رجب، مسئولي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة.





أعمال المرافق ، وجارٍ تنفيذ أعمال الإنارة للمشروع، حتي تكون الوحدات جاهزة للتسليم للحاجزين. موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وكذا الانتهاء من، وجارٍ تنفيذ أعمال الإنارة للمشروع، حتي تكون الوحدات جاهزة للتسليم للحاجزين.





الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالموقع. وشدد رئيس الجهاز علي جميع الشركات المنفذة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع اتخاذ كللمواجهة، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالموقع.





موضحًا أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تتفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها فى توقيتات محددة.



