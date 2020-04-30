لمرضى القلب.. عادات كارثية تجنبها في رمضان

لا شك أن في الصيام فائدة عظيمة لكثير من مرضى القلب ، لكن هناك حالات معينة قد لا تستطيع الصيام، لذا يجب على مرضى القلب الالتزام بعدة معايير عند الصيام خلال شهر رمضان يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.





1. يفضل الإفطار مع الهبوط الشديد في القلب لأن الصيام قد يفاقم حالته الصحية.





2. يمكن الصيام مع أمراض القلب غير المتقدمة مع تجنب الغذاء كامل الدسم والملح.





3. أخذ أكبر قسط ممكن من الراحة أثناء فترة الصيام.





4. الالتزام الصارم بموعد الأدوية حسب توصيات الطبيب مع تعديل موعد مدرات البول لتؤخذ قبل الإفطار.. بعد أذان المغرب مباشر



5 . تقليل كميات الطعام، وتناولها على مراحل حيث يسهم ذلك في إحداث تغيرات إيجابية في الهرمونات وعملية الأيض وتحفز إنتاج الكولسيترول الجيد وتقلل من الكوليسترول الضار.



6. تجنب الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون والأملاح فهى من العادات الكارثية التى تؤثر على صحة القلب ،حيث يسهم تخفيف الوزن بتحسن وتغيرات إيجابية.



7. عدم تناول كميات كبيرة من السوائل لأنها تؤدي إلى حدوث صعوبة في التنفس.

