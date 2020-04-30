تحرك عاجل من البرلمان لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

طالب النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم باتخاذ قرار فوري بتأجيل ا متحانات الثانوية العامة لمدة معينة لحين استقرار الأوضاع ونجاح الدولة في محاصرة فيروس كورونا والقضاء عليه.

وأوضح النائب جون طلعت، في طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، أن تأجيل امتحانات الثنوية العامة يأتي في ظل استمرار إجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، خصوصا وأن الطلاب لم يتمكنوا من الانتهاء من كل المقررات التعليمية.

وأشار جون طلعت، إلى أن حظر التجول ومنع التجمعات ما زال مستمرا، وسط توقعات بتمديده بسبب مخاوف زيادة أعداد المصابين بالفيروس أكثر مما هي عليه الآن.

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وأكد النائب، أن امتحانات الثانوية العامة تتطلب وجود تجمعات سواء في لجان الامتحان أو بعد ذلك في عمليات التصحيح للمدرسين، ووسط هذه الإجراءات قد تكون هناك فرصة في زيادة أعداد المصابين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تأجيل امتحانات الثانوية العامة ليس فيه أي إشكالية للطلاب، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة بعد ذلك لتنظيم القبول بالجامعات.