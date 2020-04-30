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3 محاور... التضامن تكشف أهمية مشروع مودة لـ المقبلين على الزواج .. فيديو لـ

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:32 م
مشروع مودة
مشروع مودة
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شيرين عادل
قال محمد ممدوح ، المنسق التنفيذى لمشروع مودة بوزارة التضامن الإجتماعى:   إن المشروع  يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج ودعم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .

وأوضح المنسق التنفيذى لمشروع مودة بوزارة التضامن الإجتماعى ، خلال استضافته مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز  ، أن المبادرة اعتمدت على عدة محاور فى بداية إطلاقها أولها كان التفاعل المباشر مع الشباب المقبل على الزواج . 

ولفت محمود ممدوح ،  إلى أن وزارة التضامن قد أطلقت دورات تدريبية فى 5 جامعات فى أعلى محافظات سجل فيها الطلاق نسب كبيرة وهى القاهرة ، الإسكندرية ، بورسعيد .

وأشار المنسق التنفيذى لمشروع مودة بوزارة التضامن الإجتماعى ،  إلى أنه تم التفاعل مع شباب الجامعات عن طريق مكون علمى تم إعداده بالتعاون من المتخصصين .

وتابع  محمد ممدوح ، المنسق التنفيذى لمشروع مودة بوزارة التضامن الإجتماعى ،  أن المكونات العلمية التى اعتمدت عليها مبادرة مودة تناولت 3 جوانب منها النفسى ، الصحى ، الدينى . وذلك عن طريق شرح خطوات اختيار الشريك المناسب ، أهميىة الفحص الطبى قبل الزواج ، التغلب على العنف الأسرى .

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