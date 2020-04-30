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تعليم

الجامعة المصرية اليابانية تتبرع بـ 500 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:04 م
الجامعة المصرية
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
قدمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مساهمة بمبلغ 500 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر استجابة للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصندوق لمساعدة العمالة غير منتظمة  لمواجهة الآثار المترتبة عن جائحة فيروس كورونا والتي ضربت العالم، وذلك فى إطار دورها الهادف للتواصل وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة، أن هذه المساهمة تمت من كافة العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى، والجدير بالذكر أنه استمرارأً لدعم الشريك الياباني للجامعة ممثلة في الخبراء وأعضاء هيئة التدريس اليابانين والعاملين من مؤسسة جايكا فقد قاموا بالتبرع لمواجهة جائحة كورونا والتى تضررت على إثرها العمالة غير المنتظمة إيمانا منهم أن الخروج من تلك الأزمة لن يتم إلا بتكاتف الجميع.

و أشاد الجوهري ومجتمع الجامعة كافة بالأطقم الطبية – جيش مصر الأبيض – العاملين على خط المواجهة ضد الجائحة وتناغم هذه الجهود مع جهود الدولة واجهزتها المختلفة وكذا الدور المميز الذي يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل وجهاز الشرطة الأمين والجامعات المصرية ومستشفياتها  والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار  الممكنة على الصعيد الصحي وتجنبًا للأضرار الإقتصادية.
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