الجامعة المصرية اليابانية تتبرع بـ 500 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر

قدمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مساهمة بمبلغ 500 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر استجابة للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصندوق لمساعدة العمالة غير منتظمة لمواجهة الآثار المترتبة عن جائحة فيروس كورونا والتي ضربت العالم، وذلك فى إطار دورها الهادف للتواصل وخدمة المجتمع.
وأوضح الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة، أن هذه المساهمة تمت من كافة العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى، والجدير بالذكر أنه استمرارأً لدعم الشريك الياباني للجامعة ممثلة في الخبراء وأعضاء هيئة التدريس اليابانين والعاملين من مؤسسة جايكا فقد قاموا بالتبرع لمواجهة جائحة كورونا والتى تضررت على إثرها العمالة غير المنتظمة إيمانا منهم أن الخروج من تلك الأزمة لن يتم إلا بتكاتف الجميع.