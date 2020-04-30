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محافظات

انتظام توريد القمح لصوامع بورسعيد بإجمالي 1870 طنا

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:01 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم "الخميس" عن انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والمطاحن، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى يوم الخميس  الموافق 30 أبريل، حوالى 1870 طن قمح بنطاق دائرة المحافظة.

وأكد المحافظ، على الجهات المسئولة عن استلام محصول القمح بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح.

يذكر أن مساحات القمح المزروعة بالمحافظة هذا العام بلغت 13858 فدانا تشمل منطقة سهل الطينة بواقع 3088 فدانا ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم 1886 فدانا ومشروع شباب الخريجين 1335 فدانا بالإضافة إلى جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم 7549 فدانا بزيادة عن العام الماضى 2019 والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى 12604 أفدنة.

وكذلك زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة إنتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 13858 فدان بزيادة 1500 فدان عن العام الماضي بمختلف القرى.
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