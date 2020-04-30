البورصة تربح 200 مليون جنيه وتباين أداء المؤشرات في ختام الأسبوع

البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، اخر جلسات الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها. اختتمت، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، اخر جلسات الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها.





رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 200 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم مسجلا مستوى 571.4 مليار جنيه. وربحالمقيدة نحو 200 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم مسجلا مستوى 571.4 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1633 نقطة.









وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12260 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4049 نقطة.









الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل مستوى 1225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة. كما ارتفع مؤشر"إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل مستوى 1225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة.



