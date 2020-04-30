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اقتصاد

البورصة تربح 200 مليون جنيه وتباين أداء المؤشرات في ختام الأسبوع

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:34 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم، الخميس، اخر جلسات الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 200 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم مسجلا مستوى 571.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى  نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1633 نقطة.


وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12260 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4049 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل مستوى 1225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة.

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