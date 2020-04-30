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رياضة

سعره 10 ملايين استرلينى .. بيراميدز يزاحم الأهلى على صفقة القرن الحقيقية

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
 
دخل نادي بيراميدز فى منافسة قوية مع نظيره النادي الأهلى للفوز بصفقة القرن الحقيقية مثلما وصفها عشاق الساحرة المستديرة .

وريرغب نادي بيراميدز فى الحصول على خدمات رمضان صبحى نجم نادي هيدرسفيلد الإنجليزى المعار للنادي الأهلى هذا الموسم فى صفقة قد تكلف خزينة بيراميدز قرابة الـ 6 مليون دولار .

ويرغب بيراميدز فى ضم رمضان صبحى نجم هيدرسفيلد الإنجليزى والمنتخب الأوليمبى لدعم صفوفه رفقة زملائه السابقين بالقلعة الحمراء عبدالله السعيد وأحمد فتحى وشريف إكرامى بجانب المخضرمين عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى ورجب بكار وعماد نبيل دونجا وايريك تراورى وجون انطوى بحثا عن المنافسة على لقب الدوري فى الموسم المقبل.

وعلم صدى البلد أن النادي الأهلى يرفض التفريط ايضا فى نجمه الشاب ويرغب فى الحصول على خدماته بشكل نهائى مقابل 100 مليون جنيه تقريبا بعدما سبق واستعاره فى الموسم الحالى ونصف الموسم الماضى بمبلغ ما لى يصل الى 2 مليون جنيه استرلينى .

وقال نادر شوقي وكيل اللاعب في تصريحات إذاعية سابقة بخصوص شراء الأهلي رمضان صبحي في الصيف المقبل: هدرسفيلد بدأ منذ كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لرمضان مع المنتخب المصري الأوليمبي في تسويقه بشكل جيد ولن يبيعه بأقل من 10 ملايين جنيه إسترليني.

وتابع:أتوقع النادي الأهلي أو فريق آخر بالدوري المصري قادر على شراء رمضان صبحي بالسعر السابق لأنه لعب في الدوري الإنجليزي ويملك شخصية كبيرة وقيمته الإعلانية ويلعب حاليا بصفوف النادي الأهلي وتوج بالبطولات.

وأشار شوقى إلى أن رمضان صبحى انتقل إلى ستوك سيتى قبل 4 أعوام مقابل 5.6 ملايين جنيه إسترلينى، ومن الطبيعى أن يكون سعره لا يقل عن 10 ملايين إسترلينى وهو رقم عادى جدًا فى أوروبا.
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