بمجوهرات لافتة.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

نشرت الإعلامية أنابيلا هلال صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة ناعمة.





وتألقت أنابيلا هلال من أحدث ظهور، مرتدية فستاناً باللون الأسود الأنيق لإبراز جمال أنوثتها، كما أنه كشف عن رشاقتها.





وتركت أنابيلا هلال خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.





وارتدت أنابيلا هلال بعض المجوهرات اللافتة في اليد والرقبة، لاستكمال إطلالتها الناعمة.





كما اعتمدت على وضع اللمسات الجمالية الهادئة، فاختارت اللون الوردي في الشفاه مع رسم العين بطريقة رقيقة.



