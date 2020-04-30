إغلاق وتشميع 4 مخازن لفرز القمامة دون ترخيص في بورسعيد.. صور

أعلن حي المناخ ببورسعيد عن إغلاق وتشميع 4 مخازن لفرز القمامة والمخلفات لمزاولة نشاطها بدون ترخيص، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.





وتابع الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ غلق وتشميع الأربعة مخازن لفرز القمامة المخلفات السالف ذكرهم والواقعين بمنطقة سي 6 خلف المدرسة الصناعية بنطاق حى المناخ، وذلك خلال حملة مكبرة من حي المناخ وشرطة المرافق.





وشارك بالحملة شرطة المرافق بقيادة العميد محمد المليجي والإدارات المعنية بالحى الشئون الهندسية والتنظيم والرخص والاشغالات والأملاك والورش والحجز الإدارى.





وأوضح رئيس حي المناخ بأنه بالفعل تم التحفظ على الأدوات المستخدمة بالمخازن وهي ماتور رفع، و3 ميزان طبلية.



