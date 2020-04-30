والنبى لا أنا عاملة عملية.. غادة عادل تنهار فى البكاء بسبب مقلب فيفى.. فيديو

حلقات ببرنامج المقالب " خلي بالك من فيفي "، والذي كانت تقدمه الفنانة فيفي عبده.





دخلت الفنانة غادة عادل والإعلامية إنجى على فى حالة من الذعر والبكاء الشديد بمجرد أن رأوا رجلا يجرى مسرعا ويده محترقة وخلفه سيدة ذى بشرة سمراء تحمل فى يدها معطف لإطفائه وظلت غادة عادل تردد عبارات " والنبى لا أنا عاملة عملية الزايدة .





وقد بدأت الحلقة باستقبال الفنانة فيفى عبد لضيوفها فى برنامجها وبدأت المقالب تتواصل خلال الحلقة أولها عن طريق سماع انفجار فى الفيلا وأعقبه ظهور الرجل والمرأة.





يذكر أن الفنانة غادة عادل والإعلامية إنجى على قد حلا ضيفتين على الفنانة فيفى عبده فى برنامجها خلى بالك من فيفى فى حلقة أمس الأربعاء.





برنامج " خلي بالك من فيفي " وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.