بسلسلة صدف البحر.. ريهام أيمن تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة صور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة كاجوال.
وتألقت ريهام أيمن مرتدية شيميز باللون الأبيض الكاجوال بتصميم الأوفر سايز، ونسقت مع بنطال مشجر كاجوال بالألوان الأحمر والأبيض.
كما كشفت عن أناقتها وذوقها الرفيع مرتدية بعض الإكسسوارات البسيطة في اليد، مع ساعة أنيقة باللون الذهبي في اليد الأخرى، واختارت ريهام أيمن السلسلة المفضلة لها التي تحمل أول حرف من أسمها "R" مع سلسلة صدف البحر.
وتركت خصلات شعرها المتطاير بطريقة جذابة للأنظار.