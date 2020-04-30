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أخبار العالم

رئيس وزراء لبنان: صوتنا بالإجماع على الخطة الاقتصادية وسنطلب المساعدة من صندوق النقد

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:02 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب
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القسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الخطة الاقتصادية، مؤكدا أن بهذه الخطة يمكن بناء مستقبل البلاد.

وأضاف دياب خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن لبنان سيطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي بطلب برنامج اقتصادي.

ولفت إلى أن الخطة الاقتصادية تنطلق من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن البلاد تسير في الطريق الصحيح لتجاوز الأزمة المالية بعد إقرار الخطة الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية تمتلك لأول مرة في تاريخها خطة اقتصادية متكاملة، لافتا إلى أنها تستمر في عملها لتنفيذ برنامجها الوزاري.

وأكد دياب أن مشكلة الفساد تمثل دولة داخل الدولة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية المتفاقمة تدفع اللبنانيين الخروج إلى الشوارع.

 وأشار: "لا يمكننا أن نقبل بتدمير الممتلكات العامة ونعتبره شغبا منظما"، مضيفا: "بكل أسف هناك أزمة اجتماعية تتفاقم".

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