مصر للألومنيوم تعدل توقعاتها للخسائر للعام المالى المقبل

عدلت شركة مصر للألومنيوم توقعاتها للخسائر عن العام المالي 2020-2021.



وأوضحت الشركة في بيان اليوم ، أن الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل تستهدف خسائر بقيمة 1.03 مليار جنيه، مقابل خسائر متوقعة عن العام المالي الجاري بقيمة 1.407 مليار جنيه.



وخلال العام المالي المقبل تستهدف الشركة إيرادات نشاط بقيمة 10.53 مليار جنيه، مقابل إيرادات متوقعة عن العام المالي الجاري بقيمة 8.28 مليار جنيه.



وخلال العام المالي المقبل تستهدف الشركة استثمارات بقيمة 544.8 مليون جنيه.



وفي مارس الماضي، قالت الشركة إنها تستهدف تحقيق خسائر بقيمة 1.47 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.42 مليار جنيه خسائر متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.



وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2019 - 2020، صافي خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 758.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.