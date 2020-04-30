انفينكس تستعد لطرح هاتفها الجديد NOTE 7

تستعد شركة Infinix ، العلامة التجارية المتميزة للهواتف الذكية عبر الإنترنت والمصممة للأجيال الشابة، لإطلاق أحدث إضافة لسلسلة NOTE الشهيرة وهو هاتف Infinix NOTE 7 في حدث مباشر عبر الإنترنت بمصر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الأحد 3 مايو المقبل.









ويلقي خلال الحدث، مدير العلامة التجارية لإنفينكس في شمال أفريقيا، أندري روان، كلمة رئيسية حول أولويات العلامة التجارية في السوق المصري ، ويطرح على الحضور مبادراتها في مصر خلال الفنرة المقبلة بالإضافة إلى شرح أوسع لمجموعة منتجاتها بالسوق المصري.









ومن جانبه يشرح عمرو السروجي، مدير المنتجات في شركه انفينكس مصر، مميزات هاتف NOTE 7 الجديد بالتفصيل وأهم خصائصه والتكنولوجيا الجديدة التي تحرص انفينكس باستمرار على تقديمها في هواتفها الذكية لتقدم أفضل قيمة مقابل السعر ، وسيكشف أيضا عن سعره التنافسي وتاريخ توافره في السوق المصري.









ويتميز هاتف نوت 7 بأكبر شاشة Infinity-O على الإطلاق من Infinix ، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة، يدعم الجهاز أيضًا تجربة قوية و سلسة مدعومة بأداء وحدة المعالجة المركزية القوي مع قدرات التصوير الفوتوغرافي الاحترافي والفيديو وتشمل: كاميرا رباعية AI بدقه عاليه 48 ميجابيكسل ، تسمح للمستخدمين بالتصوير في مجموعة متنوعة من الظروف والاوضاع مثل كاميرا الماكرو وكاميرا مخصصه لقياس العمق لعزل الخلفيه الاحترافي ( البورتوريه) وكاميرا مخصصه للفيديو الليلي الفائق لالتقاط تفاصيل حية حتى في الظلام بدون فلاش.





وتشمل الميزات الأخرى تقنية الشحن السريع ، وطريقة جديدة لفتح الهاتف بسرعة عالية من خلال قارئ البصمة المدمج بالجانب ، و تكنولوجيا معالجة الصوت مع مكبرات صوت ستيريو مزدوجة لإنتاج أصوات أكثر وضوحًا ونقاء.









وتسمح جميع هذه المميزات للمستخدمين باستخدام الجهاز في كل من الإعدادات العادية والمهنية، و سيتمكن أولئك الذين يقدرون الجماليات بالإضافة إلى التطبيق العملي من استخدام الهاتف بكل سلاسة لأنه من المتوقع أن يلبي احتياجات المستخدمين في مجموعة واسعة من السيناريوهات اليومية مثل: التصوير الفوتوغرافي أثناء العمل ، أثناء التواصل الاجتماعي والألعاب ومشاهدة الأفلام والمزيد .





وتلتزم Infinix بإنشاء لحظات رائعة مع جيل الشباب وتقديم تجربة الهاتف الذكي المتميزة من خلال الميزات القوية والإمكانيات اللانهائية التي يمكن أن يجلبها النوت 7 .