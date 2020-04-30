نظر دعوى وقف برنامج "رامز مجنون رسمي".. الأحد

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، جلسة الأحد القادم الموافق ٣ مايو لنظر دعويين لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة (MBC)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف بث برنامج (رامز مجنون رسمي) الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات.





وحملت الدعوى المقامة من فهمي أمين بهجت "المحامي رقم 39636 لسنة 74 ق، "، ضد وزير الدولة للإعلام بصفته وآخرين، وكذا حمات الدعوى المقامة من محمود محمد عيد "المحامي" وآخرين، رقم 39804 لسنة 74 ق ، والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف عرض وبث برنامج (رامز مجنون رسمي).





وأكدت الدعوى الأولي ، ان الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي علي قنوات mbc ,وهو يقوم علي فكرة مقلب ، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي ، كما انه اخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة ، ويمارس معه اقسي انواع العذاب ليحقق ما يتمني من مشاهدات ، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من اساليب العذاب ، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة اجبارية دون وجه حق - علي حد قوله.



