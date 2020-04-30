AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نظر دعوى وقف برنامج "رامز مجنون رسمي".. الأحد

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:15 م
رامز مجنون رسمى
رامز مجنون رسمى
Advertisements
محمد زهير
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، جلسة الأحد القادم الموافق ٣ مايو لنظر دعويين لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة (MBC)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف بث برنامج (رامز مجنون رسمي) الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات.

وحملت الدعوى المقامة من فهمي أمين بهجت "المحامي رقم 39636 لسنة 74 ق، "، ضد وزير الدولة للإعلام بصفته وآخرين، وكذا حمات الدعوى المقامة من محمود محمد عيد "المحامي" وآخرين، رقم 39804 لسنة 74 ق ، والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف عرض وبث برنامج (رامز مجنون رسمي).

وأكدت الدعوى الأولي ، ان الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي علي قنوات mbc ,وهو يقوم علي فكرة مقلب ، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي ، كما انه اخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة ، ويمارس معه اقسي انواع العذاب ليحقق ما يتمني من مشاهدات ، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من اساليب العذاب ، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة اجبارية دون وجه حق - علي حد قوله.

تُعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد ، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يتوقف عرض برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل

بعد برنامجه على mbc .. شاهد ظهور نادر لزوجة رامز جلال

دعوى أمام مجلس الدولة لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

أخبار الفن.. أجر ياسمين صبرى فى رامز مجنون رسمى وقرار وقفه.. نهاية مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربينى.. وفاة فنان شهير

MBC تصدر بيانا عاجلا بعد قليل للرد على وقف برنامج رامز جلال

رابح صقر يفتح النار على رامز جلال بسبب حلقة حسن عسيري.. شاهد

ترشيحاتنا

أجيري يكشف عن طلبات محمد صلاح في أمم أفريقيا 2019

مفاجأة.. فرج عامر: اتحاد الكرة منح الزمالك كأس مصر 2014 عنوة

كهربا ضحية رامز مجنون رسمي.. اليوم

كورونا يضرب شمال سيناء.. ظهور أول حالة إصابة وعزلها بمستشفى بئر العبد

%30 يموتون قبل دخول المستشفى.. أستاذ فيروسات يكشف وسيلة توقف كورونا بنسبة 70%.. فيديو

هل ينتظر الصائم الانتهاء من أذان المغرب لبدء الإفطار .. علي جمعة يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسلسلة صدف البحر.. ريهام أيمن تبهر متابعيها على إنستجرام

آخر أسعار صيانات جاك S2 وS3 في السوق المصري

بسبب صورة.. سيدة تلقى مصرعها أثناء الاحتفال بانتهاء الحجر الصحي.. تفاصيل