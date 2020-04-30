وفيات فيروس كورونا في كندا تتجاوز الـ 3 آلاف حالة

أعلنت كندا، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وتجاوز عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في كندا الـ 3 آلاف حالة، فحتى صباح اليوم الخميس، توفى 3082 شخص جراء الوباء.





فيما سجلت البلاد أكثر من 52 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.





وتجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، مليون شخص، ما يمثل أحد أبرز المحطات المشرقة في معركة البشرية ضد هذا الفيروس.





وأعلن موقع "وورلد او ميترز"، المعني برصد تطور الأرقام الخاصة بفيروس كورونا، أن عدد المتعافين تجاوز عتبة المليون شخص.





وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 3,244,586، فيما سجلت الوفيات 229,182.