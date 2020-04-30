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مرأة

بمكياج صارخ.. فيفي عبده تستعرض جمالها بالشيفون المشجر

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:20 م
فيفي عبده
فيفي عبده
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة شبابية.

تألقت فيفي عبده ببلوزة شيفون مشجرة بالألوان الزاهية حيث الأصفر والبرتقالي بتصميم الكتف الساقط، لإبراز أناقتها.

واعتمدت فيفي عبده على تسريحة شعر بسيطة فرفعت شعرها لأعلى لتكشف عن جمال ملامحها بالمكياج.

وأما من الناحية الجمالية وضعت فيفي عبده المكياج الصارخ، فاستخدمت اللون الأسود كآيشادو واللون الوردي في الشفاه مع تركيب الرموش الصناعية.

وارتدت بعض المجوهرات البسيطة لاستكمال أناقتها التي خطفت الأنظار.
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