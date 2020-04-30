AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تعلن تسجيل 2615 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:29 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، تسجيل 2615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم، الخميس 30 أبريل 2020، قفزة 182% على أساس سنوي في عجز التجارة الخارجية لتركيا في مارس ليصل إلى 5.39 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات التركية 17.8% في حين زادت الواردات 3.1% مقارنة مع مارس من العام الماضي 2019، حسبما ذكر المعهد.

كما أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم، الخميس، تراجع إيرادات السياحة 11.4 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.1 مليار دولار.

كانت إيرادات تركيا من السياحة زادت 17 بالمائة العام الماضي 2019 لتصل إلى 34.5 مليار دولار، وفقا لأرقام سابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.7٪

هبوط معظم أسهم الخليج مع اتساع نطاق الإغلاقات لمواجهة فيروس كورونا

بنسبة 13.8%.. ارتفاع معدل البطالة في تركيا من ديسمبر إلى فبراير

انهيار التجارة والسياحة فى تركيا.. العجز يقفز 182% خلال أبريل

ترشيحاتنا

عداد كورونا.. الصحة: 5537 إجمالى عدد الإصابات.. و392 وفاة

كيف استعدت رئاسة الحرمين لاستقبال صلاة التراويح بعد موافقة خادم الحرمين

الحكومة تضم فئة أخرى للمحلات المستثناة من الحظر في رمضان

قلبى اطمأن.. يمنح بائعة الخبز 10 ملايين دينار .. فيديو

السيسي ورئيس وزراء باكستان يبحثان التعاون الثنائي وجهود مكافحة فيروس كورونا

علي جمعة: البحر الميت مقر قوم لوط الذي خُسف بهم.. لذلك مليء بالمعادن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان.. تناول الثوم قبل وجبة الإفطار والنتيجة مذهلة

بمكياج صارخ.. فيفي عبده تستعرض جمالها بالشيفون المشجر

بسبب كورونا.. شخص يلقي زوجته من الطابق السابع