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أخبار العالم

بوتين يكلف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي بتسيير أعمال الحكومة

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:18 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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القسم الخارجي
ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين أندريه بيلاوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء رئيسا بالإنابة لمجلس الوزراء، بعد إصابة ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وخلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد ثبت نتائجه الإيجابية.

وأكد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض.
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