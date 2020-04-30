إثيوبيا: 131 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، تسجيل حالة إصابة مؤكدة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت وزارة الصحة الإثيوبية إنه تم إجراء حوالي 1408 فحوصات للفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن حالة إصابة مؤكدة واحدة ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس كورونا في البلاد إلى 131 حالة إصابة.





وقال موقع بوركينا الإثيوبي إن آخر حالة مؤكدة هي لإمرأة تبلغ من العمر 45 سنة من بحر دار. ليس لديها تاريخ سفر ولكن تعرضت لشخص مصاب.





وبالأمس أعلنت إثيوبيا تأكيد أربع حالات في المنطقة الصومالية في إثيوبيا. وتعافى مريض آخر، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة.





وبلغ إجمالي حالات الشفاء المؤكدة 59 حالة. بينما يوجد حاليًا 67 مريضًا في مراكز علاج فيروس كورونا في أجزاء مختلفة من البلاد.





واختبرت إثيوبيا حتى الآن 17،842 حالة مشتبه فيها. تمتلك إثيوبيا الآن القدرة على اختبار ما يصل إلى 4000 عينة يوميًا في 12 مختبرا لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد. بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.





وفي 8 أبريل 2020 ، تم الإعلان عن حالة الطوارئ فيما يتعلق بوضع فيروس كورونا في البلاد حيث تبين أن تطبيق تدابير الوقاية بما في ذلك التباعد الاجتماعي كان صعبًا لأسباب ثقافية واجتماعية.