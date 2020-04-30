نيوجيرسي الأمريكية تسجل 460 وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت ولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل 460 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في الولاية إلى 7228 وفاة.





فيما كشفت الولاية عن إصابة 2633 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 118652.





وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، عن ارتفاع معد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة وفاة.





وتجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، مليون شخص، ما يمثل أحد أبرز المحطات المشرقة في معركة البشرية ضد هذا الفيروس.





فيما أعلن مختبر "سينوفاك بايوتك" الصيني عن استعداده في إنتاج 100 مليون جرعة سنويا من اللقاح، الذي يحاول المختبر التوصل إليه للوقاية من فيروس كورونا المستجد.