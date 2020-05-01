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فن

حسبنا الله ونعم الوكيل .. صابرين تنعى شهداء الوطن

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:24 ص
صابرين
صابرين
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محمد بدران
نعت الفنانة صابرين شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة  بأحد المركبات المدرعة. 

ونشرت صابرين صورة وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "‏في رمضان في الصيام حسبنا الله ونعم الوكيل #الاختيار".

يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 


وأكدت، القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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