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تعليم

أستاذ علم اجتماع تضع جدول مذاكرة للطلاب في رمضان

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:47 ص
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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حسام الفقي
قالت الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه لا يجب الانتباه إلى كثرة المسلسلات والبرامج الترفهية المنتشرة في أيام الشهر الكريم، كما يجب تحويل هذه المحنة إلى منحة وهي أزمة فيروس كورونا والحظر وتعليق الدراسة وإلغاء الدروس الخصوصية ويبتعد كل البعد عن الشائعات والمصادر غير الموثوق بها وهذا دور الآباء.

وأضافت خضر خلال تصريحاتها لـ صدى البلد إن أفضل أوقات المذاكرة عند وقت الصيام، لذلك نحث الطلاب على المذاكرة في نهار رمضان وأيضا تنظيم الوقت وتغير شكل الجدول المعتاد وبتقسيمة جديدة وان الصيام يزيد من قدرة الطالب علي الاستيعاب فذلك يجب على الطالب المذاكرة بعد صلاة الفجر الي النهار ثم ينام وأيضا ثم يستقيظ يقضي فرائضه ويستمر في المذاكرة وعليه ان يتابع مسلسل او برنامج واحد فقط علي مدار الشهر  

وأكدت استاذ علم الاجتماع أهم دور في نجاح الأبناء هم الآباء وخاصة الأم يجب متابعتها لأبنائها باستمرار والتحفيز والتشجيع سوف يعطي لهم طاقة إيجابية تجعل الحالة المزاجية مرتفعة وتساعدهم على المذاكرة.

وأردفت أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.

وأوضحت "خضر"، أهمية أن يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.
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