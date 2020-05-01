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الصحة: ظهور مؤشرات إيجابية على أول حالة تم حقنها ببلازما المتعافين.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:11 ص
خالد مجاهد
خالد مجاهد
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محمود محسن
أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ، أن النتائج أثبتت صلاحية استخدام حقن البلازما المتعافين كعلاج لمرض فيروس كورونا المستجد، مؤكدا: قمنا باستخراج  البلازما من 6 متعافين وثبت صلاحية 3 منها لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.


وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أنه قمنا بحقن أول مريض ببلازما المتعافين مع العلم أن حالته كانت حرجة وبدأ في إظهار مؤشرات إيجابية بعد 48 ساعة.


وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أنه منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد لتستخدم في علاج الحالات الحرجة، نظرا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس مما يعطي احتمالية لتحسن تلك الحالات.


وأشار مجاهد الى أن الذى يعمل ضمن اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان والتي تتولى وضع وتحديث بروتوكولات العلاج والإشراف على وضع وتنفيذ البروتوكولات البحثية بالتعاون مع العديد من الجهات البحثية في العالم.


وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة.
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