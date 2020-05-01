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أخبار العالم

كورونا في أمريكا .. 2552 وفاة و26512 إصابة خلال 24 ساعة

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن مركز مراقبة الأوبئة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أنه في خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 2552 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا.


وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل 26512 حالة إصابة بالفيروس في الفترة ذاتها.


ويرتفع بذلك عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 60057 حالة وفاة، فيما وصل عدد الإصابات إلى مليون وواحد وثلاثين ألفا وستمائة وتسع وخمسين إصابة بفيروس كورونا.


وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن عزمه فرض رسوم على الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.
 

وتساءل ترامب عن إهمال الصين في نشر فيروس كورونا قائلا: "كيف تمنع الصين الدخول والخروج من بعض المدن وتسمح بالدخول والخروج إلى أراضيها؟". 


وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اطلاعه على الأدلة التي تثبت أن فيروس كورونا المستجد مصدره معهد ووهان للفيروسات في الصين.
 

وقال ترامب في مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا: "اطلعت على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو معهد ووهان للفيروسات في الصين". 


واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بالفشل في السيطرة على فيروس كورونا المستجد. 
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