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فن

بكاء وآثار ضرب .. رحاب الجمل تكشف لـ صدى البلد عن كواليس علقة ساخنة من محمد رمضان

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:35 ص
محمد رمضان ورحاب
محمد رمضان ورحاب الجمل
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شروق ابراهيم
قالت الفنانة رحاب الجمل ان المخرج محمد سامي صمم على ان مشهد تعدي الفنان محمد رمضان عليها بالضرب في مسلسل البرنس يكون حقيقيًا وليس تمثيليا كي تكون المشاعر حقيقة. 

وأضافت رحاب الجمل في تصريح خاص لـ صدى البلد :"شعرت بالالام شديدة وبكيت بسبب ضرب محمد رمضان لي  والذي لا يعرفه الكثيريين انني صورت هذا المشهد بعد مرور فترة قصيرة على خضوعي لعملية جراحية خطيرة ". 

وتابعت :" لم يحدث أية إصابات بعد المشهد ولكن كان يوجد آثار ضرب على وجهي".

ولفتت رحاب الجمل إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها علقة ساخنة من محمد رمضان، مشيرة إلى ان فعل نفس الشيء في فيلم عبده موته. 
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