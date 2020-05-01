ناعيا شهداء القوات المسلحة..أحمد فهمي: البقاء لله تحيا مصر

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".

وعلق على الصورة قائلًا : البقاء لله تحيا مصر.





الجدير بالذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قد اعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره



