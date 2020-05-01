AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فتوح أحمد: حسن شحاتة أفضل من الخطيب .. وحمادة إمام سبب شهرة الزمالك .. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:02 ص
الفنان فتوح أحمد
الفنان فتوح أحمد
Advertisements
محمد رشاد
أكد الفنان الكبير فتوح أحمد أن على خليل نجم نادي الزمالك هو أفضل مهاجم في تاريخ الكرة المصرية بالرغم من أن الخطيب كان يتفوق مهاريًا لكن الأول لا يمكن مقارنته بأحد.

وأضاف فتوح أحمد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور أن حسن شحاتة أيضًا أفضل من الخطيب لأنه كان لاعبًا متكامل ودي قناعتي الشخصية التي لا أرى غيرها.

وأوضح  أن حسن شحاتة استطاع أن يجبر العالم العربي أن يعترف بأنه معلم الكرة المصرية خاصة وأنه قدم كل شيء في الكرة من مهارات والتزام خططي جعله الأفضل في المستطيل الأخضر.

وأردف فتوح أحمد أن هتافات وأغاني لعب وفن وهندسة وغيرها تمت بسبب الأسطورة حمادة إمام السبب فى شهرة الزمالك محليا وعربيا والذي كان الشرارة الأكبر في القلعة البيضاء بين الجماهير.

واختتم   أن حمادة امام أفضل من نجله حازم لأن الثعلب الصغير كان بإمكانه الاستفادة من موهبته أكبر لكن الأب كان له تأثير تاريخي لا يمكن لأحد أن ينساه مع الجماهير التي هتفت باسمه هتافات تاريخية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمادة صدقي: شعرت بالحزن من طريقة التعامل مع حسن شحاتة عقب إقالة أجيري

أحد أفضل لاعبي أفريقيا .. أحمد شوبير يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده

حتى في زمن الاحتراف.. نجوم فضلوا الانتماء وحب الجماهير على المال

محمد صلاح: حسن شحاتة يتفوق على الجوهري..فيديو

أبناء عاملين .. حكام ولاعبون يسيطرون على الدورى المصري

ترشيحاتنا

سحورك عندنا.. فول بالهوت دوج وأصابع البيض بالجبنة ولبن رايب

محمد هنيدي ينفي سخريته من محمد عادل إمام

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل

محمد هنيدي ينشر آخر بوست لأحد الشهداء و يدعو له

خالد الغندور يرد بقوة على تصريحات كهربا ضد الزمالك في "رامز مجنون رسمي".. فيديو

أهم الاخبار: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة .. والرئيس السيسي يتوعد قوى الشر

AdvertisementS

أمير مرتضى: دخلت كلية الشرطة بدون علم والدي.. وغضب مني لهذا السبب

اتحاد الكرة يعلن موعد عودة مباريات الدوري الممتاز وموقف الحضور الجماهيري

برسالة مؤثرة .. محمد صلاح ينعى شهداء حادث بئر العبد

أول رد فعل من الاتحاد التونسي بعد حكم حبس حمدي النقاز

خالد الغندور يرد بقوة على تصريحات كهربا ضد الزمالك في "رامز مجنون رسمي".. فيديو

أمير مرتضى: أجاي بداية أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ بعد صفقة الشناوي.. فيديو

أمير مرتضى يكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمي.. وموقف طارق وبن شرقي.. فيديو

خالد الغندور يعلق على حكم حبس حمدي النقاز .. فيديو

أمير مرتضى يكشف كواليس التعاقد مع لاعبي الأهلي ويؤكد: أتمنى انضمام رمضان صبحي .. فيديو

أمير مرتضى: أدفع رواتب لمدربين ولاعبين من جيبي.. وعودة الدوري مستحيلة .. فيديو

أحمد عبد الحليم: إكرامي قاطعني 4 سنين بعد الثلاثية التاريخية في لقاء القمة.. فيديو

محمد مصيلحي يكشف بالأسماء عن 13 ناديا يريدون إلغاء الدوري المصري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاها .. 20 صورة تبرز إطلالات مثيرة للجدل لـ منة عرفة

طفل يبني مسجدا من الكرتون في المنزل للصلاة وقراءة القرآن.. فيديو وصور

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب