فتوح أحمد: حسن شحاتة أفضل من الخطيب .. وحمادة إمام سبب شهرة الزمالك .. فيديو

أكد الفنان الكبير فتوح أحمد أن على خليل نجم نادي الزمالك هو أفضل مهاجم في تاريخ الكرة المصرية بالرغم من أن الخطيب كان يتفوق مهاريًا لكن الأول لا يمكن مقارنته بأحد.





وأضاف فتوح أحمد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور أن حسن شحاتة أيضًا أفضل من الخطيب لأنه كان لاعبًا متكامل ودي قناعتي الشخصية التي لا أرى غيرها.





وأوضح أن حسن شحاتة استطاع أن يجبر العالم العربي أن يعترف بأنه معلم الكرة المصرية خاصة وأنه قدم كل شيء في الكرة من مهارات والتزام خططي جعله الأفضل في المستطيل الأخضر.





وأردف فتوح أحمد أن هتافات وأغاني لعب وفن وهندسة وغيرها تمت بسبب الأسطورة حمادة إمام السبب فى شهرة الزمالك محليا وعربيا والذي كان الشرارة الأكبر في القلعة البيضاء بين الجماهير.



