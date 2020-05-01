صبا مبارك تكشف كواليس تصوير حارس الجبل.. فيديو





قالت الفنانة الأردنية صبا مبارك، إن الظروف التى تمت فى تصوير مسلسلها الرمضانى حارس الجبل صعبة للغاية نظرا للظروف الحالية لانتشار أزمة فيروس كورونا وهو ما جعل طاقم المسلسل يتبعون كافة الإجراءات الوقائية بحذر شديد .





وكشفت صبا مبارك ، خلال مداخلة مع الإعلامية سارة دندراوى ببرنامج تفاعلكم عبر فضائية العربية، أن أغلب مشاهدها ب دورها فى مسلسل حارس الجبل التى جسدت فيها الفارسة المغوارة نفذتها بنفسها قائلة " انضربت واتخانقت وركبت خيل" ولكن هناك بعض المشاهد القليلة التى استعانوا فيها ب دوبلير.





و أشارت الفنانة الأردنية ، إلى أن أزمة كورونا على الرغم من سلبياتها إلا إنها كانت سببا رئيسيا فى تغيير نمط حياتنا والبعد عن النمطية والروتينية من الاستيقاظ على فتح الهاتف وقضاء أعمالنا اليومية ومن ثم رجوعنا المنزل وانتهاء اليوم على هذا المنوال .





ولفتت صبا مبارك ، إلى أن أزمة كورونا أعطت الإنسانية درسا هاما أن الحياة قد تفاجئك فى أى وقت فلابد من تقييم إعادة الأشياء وترتيب أولويات حياتنا من وقت لآخر .



حارس الجبل هو اسم المسلسل الذي أعاد الفنانة الأردنية صبا مبارك إلى الأعمال البدوية بعد فترة ، وتجسد الفنانة الأردنية هذا الموسم الرمضاني دور "رمال" الفارسة المغوارة ويشاركها البطولة عدد من الفنانين منهم السعودي عبد المحسن النمر والأردني منذر رياحنة..





