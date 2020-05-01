رئيس جهاز حماية المستهلك ينعى شهداء القوات المسلحة في بئر العبد

نعى اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك شهداء القوات المسلحة الأبطال الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدي المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.





وقال " عبد المعطي": "أتقدم باسمي وباسم جميع العاملين بجهاز حماية المستهلك بخالص التعازي الى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وأسرة القوات المسلحة الباسلة وأسر الشهداء الأبرار سائلًا الله أن يمنحهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".





وأكد أن عزيمة أبناء القوات المسلحة البواسل وأشقائهم من رجال الشرطه الأبطال صامدة وقادرة علي مواجهة خفافيش الظلام أعداء الوطن من العناصر الإرهابية الخسيسة لتظل مصر آمنة مستقرة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وتحيا مصر حرة مستقلة".