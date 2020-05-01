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اقتصاد

انتهاء أعمال إصلاح خط المياه بقطر 450 مم بفايد

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح لخط مياه قطر ٤٥٠ مم وبطول ٢٠ م بمنطقة فنارة بمركز ومدينة فايد. 

ويغذى الخط أبورمانة وكسفريت والجزيرة البيضاء ومنطقة مدرسة الزراعة، وتم إعادة ضخ المياة للمواطنين بصورة طبيعية بالمناطق المتأثرة بالانقطاع .

ووفرت الشركة سيارات مياه شرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع طوال فترة أعمال الإصلاح  والتى حرصت فيها الشركة على تكثيف الأعمال لعودة الأمور إلى طبيعتها واعادة ضخ المياه فى أقل فترة زمنية ممكنة .

وشكرت النائبة أمال رزق الله .. عضو مجلس النواب  اللواء  عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة لسرعة الاستجابة والتحرك الفورى والسريع لحل المشكل فى إطار مجهودات الشركة المستمرة لتحسين الخدمة المقدمة لمواطنى إقليم القناة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

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