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تعليم

جامعة حلوان: استكمال أوراق تخرج طلاب الفرق النهائية بنظام أون لاين

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:54 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان عن طريقة استكمال  طلاب الفرق النهائية أوراق الامتحانات الخاصة بهم والأوراق الخاصة بتخرجهم بنظام الاون لاين،وذالك  بديلا للطلب اليدوي الذي كان يقدمه الطلاب بشئون التعليم والطلاب وذلك لاستكمال البيانات دون الحضور للجامعة.

ويأتي ذلك بعد ايقاف الدراسة بالجامعات  بنظام التعليم عن بعد ابتداء من يوم 30 ابريل و انقطاع الطلاب عن الذهاب للجامعات منذ يوم 15 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد . 



ولاستكمال هذه الاوراق يجب على الطلاب الالتزام بالشروط الاتية اثناء التسجيل بالموقع : 

1- إسم المستخدم 
2- كلمة المرور 
3-استكمال كافة البيانات المرفقة بالنموذج من الاسم والفرقة والشعبة ورقم الجلوس والمحافظة 
4- إرفاق صورة شخصية 
5- ارفاق شهادة الميلاد 

و يمكن للطلاب استكمال اوراقهم عبر الدخول على هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/F-Exam/
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