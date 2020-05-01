بحث لكل مادة.. هكذا تقيم طب حلوان طلاب النقل بالفصل الدراسى الثانى

أعلن مجلس كلية الطب بـ جامعة حلوان بعض القرارات الخاصة بتقييم طلاب النقل بعد اعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقيمهم عن طريق المشاريع البحثية و الامتحانات الالكترونية بحث امكانيات الكلية و الجامعة
حيث أوضح المجلس أنه سيتم تقييم طلاب كلية الطب بجامعة حلوان عن طريق مشاريع بحثية و سيتم الاعلان عنها إعتبارا من ١/٥/٢٠٢٠ حتى ٧/٥/٢٠٢٠ .
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1- أن يكون هناك بحث واحد فقط لكل وحدة تعليمية (Module).
2- أن يكون موضوع البحث محددًا كمواضيع جلسات (PBL)، وليس موضوعًا عامًا؛ أي لا يكون الموضوع شاملًا للوحدة التعليمية (Module) بأكملها دون تحديد.
3- أن يتم وضع قائمة أهداف محددة لكل موضوع من مواضيع الأبحاث على حدة.
4- أن يتم إضافة تعليمات واضحة لتنسيق البحث؛ من حجم الخط ونوعه وما إلى ذلك ضمن (Rubrics).
5- يُقيَّم كل بحث عن طريق لجنة مختصة يتم تشكيلها من الأقسام وذلك حسبما يناسب الإدارة والأقسام
جدير بالذكر ان مجلس جامعة حلوان فى حال انعقاد دائم حتى يوم ٧ مايو للبحث فى اليات تقيم طلاب النقل و الفرق النهائية بكافة الكليات بالفصل الدراسى الثانى