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تعليم

بحث لكل مادة.. هكذا تقيم طب حلوان طلاب النقل بالفصل الدراسى الثانى

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن مجلس كلية الطب بـ جامعة حلوان بعض القرارات الخاصة بتقييم طلاب النقل بعد اعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقيمهم عن طريق المشاريع البحثية و الامتحانات الالكترونية بحث امكانيات الكلية و الجامعة 

حيث أوضح المجلس أنه سيتم تقييم طلاب كلية الطب بجامعة حلوان عن طريق مشاريع بحثية  و سيتم الاعلان عنها  إعتبارا من ١/٥/٢٠٢٠ حتى ٧/٥/٢٠٢٠ . 

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1- أن يكون هناك بحث واحد فقط لكل وحدة تعليمية (Module).

2- أن يكون موضوع البحث محددًا كمواضيع جلسات (PBL)، وليس موضوعًا عامًا؛ أي لا يكون الموضوع شاملًا للوحدة التعليمية (Module) بأكملها دون تحديد.

3- أن يتم وضع قائمة أهداف محددة لكل موضوع من مواضيع الأبحاث على حدة.

4- أن يتم إضافة تعليمات واضحة لتنسيق البحث؛ من حجم الخط ونوعه وما إلى ذلك ضمن (Rubrics).

5- يُقيَّم كل بحث عن طريق لجنة مختصة يتم تشكيلها من الأقسام وذلك حسبما يناسب الإدارة والأقسام

جدير بالذكر ان مجلس جامعة حلوان فى حال انعقاد دائم حتى يوم ٧ مايو للبحث فى اليات تقيم طلاب النقل و الفرق النهائية بكافة الكليات  بالفصل الدراسى الثانى
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