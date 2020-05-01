63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وسجلت الوزارة، نحو ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





كما سجلت الوزارة 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس اليوم.





وبذلك ارتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 95646، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6091 حالة.





ويواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، حيث تجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين حالة، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عنه حاجز الـ200 ألف.





وتعد الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.



