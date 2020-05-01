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أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يوجه كلمة للعمال فى عيدهم.. شاهد

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:24 م
الرئيس الفرنسي يوجه
الرئيس الفرنسي يوجه كلمة للعمال فى عيدهم
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سمر صالح
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، عبر حسابه الإلكتروني على تويتر التحية للعمال الفرنسيين فى عيدهم الموافق 1 مايو.

وقال ماكرون "اليوم لا مثيل له من قبل، بفضل العمل والعمال لذلك يجب ان نحافظ على هذا اليوم".

واشار ماكرون إلى ان الاحتفال بعيد العمال هذا العام يختلف كثيرا حيث لا يحتفل به أحد على الطرق المعتادة بسبب ازمة كورونا.

وطالب ماكرون النقابات العمالية بتقديم المزيد لصالح العمال، قائلًا "ان روح الأول من مايو هي روح تضامن قوية بين العمال ، وبفضل العمال من كافة المجالات نحن نحيا في بلادنا".

ويحتفل العالم أجمع اليوم الجمعة الموافق 1 مايو بعيد العمال من دون أي مظاهر ولا تجمعات منتظرة، بسبب جائحة كورونا.

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