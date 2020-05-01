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محافظات

محافظ أسوان يعلن عن مسابقة لتعيين قيادات محلية جديدة للوفاء بطموحات الشارع الأسواني

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أعلنت محافظة أسوان عن تنظيم مسابقة للوظائف الإشرافية العليا والتى تشمل نواب وسكرتيرى رئيس مركز ومدينة ، وأيضًا رؤساء أحياء وقرى وسكرتيرى قرية وذلك من أجل ضخ دماء جديدة فى شرايين العمل العام والمحليات.

وقد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه آن الآوان أن يأخذ الشباب فرصته الكاملة بما يتواكب مع التحديات الحالية مما يحتاج إلى قيادات ميدانية ومخلصة وفوق مستوى الشبهات ، بجانب قدرتها على الوفاء بتطلعات وطموحات المحافظ و الشارع الأسوانى لتحقيق نقلة نوعية وحضارية لهذه المحافظة الواعدة والتى يستحق أهلها تحسين كامل فى مستوى المعيشة والحياة اليومية.

وأشار المحافظ إلى أن الفترة الماضية كان هناك تقييم مستمر للقيادات الحالية من خلال قدرتهم على التعامل السريع مع مشاكل وهموم ومطالب المواطن البسيط ، علاوة على ما تكشفه الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف من قرب على مستوى الاداء وتنفيذ توجيهات المحافظ وخاصة فى ملفات النظافة والتجميل والتطوير والإشغالات والتعديات وغيرها.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه سيعطى الأولية للكوادر الشبابية المتميزة فى مديريات الخدمات والهيئات الحكومية التى لها رغبة للعمل فى هذا المجال ، كما سيتم إخضاع هذه القيادات عقب اختيارها بشفافية ونزاهة كاملة لبرامج تدريبية مكثفة لتأهيلهم للعمل فى المحليات والذى يحتاج إلى قدرات وإمكانيات فى التعامل المباشر مع المطالب والاحتياجات الجماهيرية بشكل مستمر. 

وشدد أشرف عطية على أنه من ضمن الإشتراطات للتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمحافظة الاستعانة بأبناء المحافظة لأنهم القادرين على الارتقاء بها على أن تتوافر فيه فى الوقت نفسه حسن السمعة والسلوك والاتزان الشخصى والتفانى فى العمل والفكر والإبتكار.

واقرا أيضًا:

بدرجة مدير عام والإدارة الإشرافية .. محافظ أسوان يوجه بإعلان عن الوظائف القيادية

https://www.elbalad.news/4147495
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