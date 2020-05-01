تربيت رجلا وعشت محاربا وسأموت بطلا.. جنازة شعبية لشهيدي بئر العبد في سوهاج.. فيديو وصور

شيع أبناء محافظة سوهاج اليوم شهيدي الإرهاب في سيناء المجند محمد حسانين عبد الوهاب، ابن قرية إدفا التابعة لمركز سوهاج، وأحمد علي محمد، ابن مدينة أخميم.

وانطلق الموكبان من مطار سوهاج الدولي عقب وصولهما بطائرة عسكرية، حيث كان في استقبالهما اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج بالإنابة عن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يرافقه العقيد أسامة رشاد المستشار العسكرى للمحافظة، والمقدم عمرو عزت نائب المستشار العسكري.

وتجمع الأهالي بمدينة أخميم في انتظار جثمان الشهيد احمد علي وعقب وصول الجثمان علت الصيحات ورددوا هتاف: "لا اله الا الله.. الشهيد حبيب الله"، وسار موكبه الي المقابر حيث تم اجراء صلاة الجنازة علي الشهيد بداخل المقابر.

وسطر الشهيد على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، كلمات تنبأ فيها بانتقال روحه الطاهرة إلى السماء دفاعا عن تراب الوطن، وكتب الشهيد: "وسيشهد التاريخ أني قد ولدت ذكرا وتربيت رجلا.. وعشت محاربا وسأموت بطلا إن شاء الله .. فكن من تكون فأنا لا أرى أحدا".

وفي قرية ادفا التابعة لمركز سوهاج شيع الأهالي جثمان الشهيد محمد حسانين عبد الوهاب، وسط حضور المئات من أبناء القرية، وردد المشيعون هتافات لا إله إلا الله..الشهيد حبيب الله" وتم تادية صلاة الجنازة علي الشهيد بجوار المقابر.

من جانبه نعى اللواء طارق الفقي؛ محافظ سوهاج ببالغ الحزن والأسى شهداء مصر الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن في الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بمحافظة شمال سيناء .

ووجه المحافظ خالص التعازي لأسر الشهداء، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.