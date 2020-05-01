AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دموع وإغماءات.. أهالي ديمشلت يودعون شهيد بئر العبد.. وخطيبته: كان فرحنا بعد العيد.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:51 م
دموع واغماءات.. أهالي
دموع واغماءات.. أهالي ديمشلت يودعون شهيد بئر العبد
Advertisements
همت الحسينى
شهدت جنازة الشهيد عبد الحميد صيح بكاء وإغماءات من قبل أقاربه واصدقاءه فيما قامت عدد من السيدات بإطلاق الزغاريد مرددات" مع السلامة يا عريس الجنة.

وانهارت خطيبته داخل الجنازة، قائلة: "ماشى خلاص يا عبد الحميد دى فرحنا كان بعد العيد".

وشيع آلاف من أبناء قرية ديمشلت والقرى المجاورة بدكرنس جثمان شهيد الواجب عبد الحميد صبح ٢٢ عاما فى مشهد جنائزى مهيب وسط هتافات تندد بالإرهاب الغاشم رافعين صور الشهيد وعلم مصر.

تقدم الجنازة عدد من القيادات العسكرية والسياسية والتنفيذية والشعبية والعديد من زملاء الشهيد

وخرج أبناء القرية حاملين صور الشهيد ولافتات تندد بالإرهاب ومموليه مرددين هتافات ضد الإرهابيين وأعوانهم منها" لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح".


.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى ديمشلت بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان الشهيد عبد الحميد صبح..صور

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

بمشاركة الآلاف.. تشييع جثمان شهيد الدقهلية وسط هتافات «لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله».. صور وفيديو

وديعة الله.. تعرف على رسالة خطيبة الضابط عبد الحميد الإمام شهيد الدقهلية

جنازة مهبية لشهيد سنتماي وسط هتافات ضد الإرهاب وزغاريد السيدات

ترشيحاتنا

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

أخبار البلد: صرف المقررات التموينية ومعاشات مايو.. وفاة وكيل قصر العيني.. المحافظات تودع شهداء حادث سيناء

أخبار التوك شو .. زاهي حواس لـ علي جمعة: أنا آسف لو زعلتك.. عايدة رياض: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة.. وعلقة سخنة من كهربا لـ رامز جلال

رسميا.. باسات 2020 volkswagen passat في مصر.. صور

حمدي المرغني ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي".. الليلة

عادة يومية تنقل عدوى كورونا للأسرة بسهولة.. فيديو

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

بسبب 3 دنانير ..ضبط مصري قتل كويتيا أول يوم رمضان.. تفاصيل

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

بشرى سارة.. الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لـ كورونا بالخلايا الجذعية

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ مصابي الفيروس

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

بعد جراحة فى القلب ..معارض كوري شمالي: كيم جونج أون توفي نهاية الأسبوع الماضي

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. باسات 2020 volkswagen passat في مصر.. صور

بـ لون شعر جديد.. سولاف فواخرجي تستعرض جمالها على إنستجرام

ودعت البراءة.. 20 صور تكشف تطور إطلالات منة عرفة فى عيد ميلادها