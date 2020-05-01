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حوادث

ضبط 14 طن سكر مجهول المصدر داخل شركة غير مرخصة بحدائق القبة

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:17 م
ضبط شركة غير مرخصه
ضبط شركة غير مرخصه بحدائق القبة بداخلها ١٤ طن سكر مجهول
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كتب محمد صبرى
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ، حيث تم ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجار السلع الغذائية - كائن مقرها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة .

وتبين حيازته (13,200 طن "سكر حر– أرز أبيض") مجهولة المصدر، وتجميعه (200 كيلو جرام "سكر تموينى مدعم") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين .

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