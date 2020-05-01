رغم أزمة كورونا.. وزارة الرياضة توفر 1500 فرصة عمل للشباب بشركات القطاع الخاص

قامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مجموعة من شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 إبريل الماضي، وذلك وفقًا لاحتياجات تلك الشركات من العمالة فى المرحلة العمرية من 18 حتى 40 عامًا خلال الفترة الراهنة في ظل تكاتف الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مجموعة من شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 إبريل الماضي، وذلك وفقًا لاحتياجات تلك الشركات من العمالة فى المرحلة العمرية من 18 حتى 40 عامًا خلال الفترة الراهنة في ظل تكاتف الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

بلغت فرص العمل التى تم توفيرها فى نحو أكثر من 40 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة فى مختلف القطاعات 1500 فرصة عمل للشباب من حملة المؤهلات أو بدون مؤهل، حيث بلغت نسبة فرص العمل بمؤهلات متوسط أو بدون مؤهلات 70%، وفرص العمل الخاصة بالمؤهلات العليا 30%.

بلغت فرص العمل التى تم توفيرها فى نحو أكثر من 40 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة فى مختلف القطاعات 1500 فرصة عمل للشباب من حملة المؤهلات أو بدون مؤهل، حيث بلغت نسبة فرص العمل بمؤهلات متوسط أو بدون مؤهلات 70%، وفرص العمل الخاصة بالمؤهلات العليا 30%.