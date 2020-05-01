هولندا تسجل 475 إصابة و98 وفاة بـ كورونا في ساعات

أعلنت السلطات الهولندية اليوم الجمعة تسجل 98 حالة وفاة و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.





وقالت الصحة الهولندية: إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 39316 وإجمالي الوفيات وصل 4795 حالة.





وفى سياق منفصل أعربت منظمة الصحة العالمية، ، عن أملها في أن تتلقى دعوة من السلطات الصينية للمشاركة في التحقيقات التي تجريها بشأن "المصدر الحيواني" للفيروس الذي نجم عنه تفشي وباء "كورونا" المستجد "كوفيد-19".





وقال طارق ياساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن المنظمة "ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء الدوليين وبدعوة من الحكومة الصينية للمشاركة في التحقيق بشأن المصادر الحيوانية للفيروس".





ورفضت الصين -في وقت سابق- دعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل حول ظهور فيروس "كورونا" المستجد، واعتبرت الدعوات للتحقيق المستقل "تخفي دوافع سياسية".