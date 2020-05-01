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أخبار العالم

هولندا تسجل 475 إصابة و98 وفاة بـ كورونا في ساعات

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:20 م
هولندا تسجل 475 إصابة
هولندا تسجل 475 إصابة و98 وفاة بـ كورونا في ساعات
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سمر صالح
أعلنت السلطات الهولندية اليوم الجمعة تسجل 98 حالة وفاة و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

وقالت الصحة الهولندية: إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 39316 وإجمالي الوفيات وصل 4795 حالة.

وفى سياق منفصل أعربت منظمة الصحة العالمية، ، عن أملها في أن تتلقى دعوة من السلطات الصينية للمشاركة في التحقيقات التي تجريها بشأن "المصدر الحيواني" للفيروس الذي نجم عنه تفشي وباء "كورونا" المستجد "كوفيد-19". 

وقال طارق ياساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن المنظمة "ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء الدوليين وبدعوة من الحكومة الصينية للمشاركة في التحقيق بشأن المصادر الحيوانية للفيروس".

ورفضت الصين -في وقت سابق- دعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل حول ظهور فيروس "كورونا" المستجد، واعتبرت الدعوات للتحقيق المستقل "تخفي دوافع سياسية".
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