هل يشهد ديسمبر ذروة ثانية لـ كورونا؟.. طبيبة تكشف الحقيقة

قالت الدكتورة مايسة شوقى ، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ، إن الأبحاث العلمية فى الوبائيات فى كافة دول العالم أشارت إلى أن حجم انتشار فيروس كورونا لن يكون بالشكل الكبير فى مصر ، ومن المحتمل قدوم موجة أخرى من وباء كورونا خلال شهرى نوفمير ، ديسمبر من العام الجارى .
وكشفت أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ، خلال استضافتها برنامج صباح الخير يا مصر عن عدم وجود موعد محدد حتى الآن لانتهاء فيروس كورونا من كافة دول العالم .
وأوضحت الدكتورة مايسة شوقى ، أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا ستسجل إنخفاضأ على مدى طويل فى دول العالم ، مشيرة إلى أن فيروس سيكون متوطن مثله مثل الإنفلونزا العادية .
ولفتت لوجود فرصة ذهبية مع انتشار فيروس كورونا و استثمارها فى حياتنا اليومية وهى استقرار السلوكيات الإيجابية بإستمرار غسيل الإيدى والمباعدة المكانية ، وإعادة جدولة ركوب المواصلات العامة وتقبل ثقافة العمل من المنزل .