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توك شو

هل يشهد ديسمبر ذروة ثانية لـ كورونا؟.. طبيبة تكشف الحقيقة

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

قالت الدكتورة مايسة شوقى ، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة  ، إن الأبحاث العلمية فى الوبائيات فى كافة دول العالم أشارت إلى أن حجم انتشار فيروس كورونا لن يكون بالشكل الكبير فى مصر ، ومن المحتمل قدوم موجة أخرى من وباء كورونا خلال شهرى نوفمير ، ديسمبر من العام الجارى .

وكشفت أستاذ الصحة  العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ، خلال استضافتها برنامج صباح الخير يا مصر عن عدم وجود موعد محدد حتى الآن لانتهاء فيروس كورونا من كافة دول العالم .

وأوضحت  الدكتورة مايسة شوقى ، أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا ستسجل إنخفاضأ على مدى طويل فى دول العالم ، مشيرة إلى أن فيروس سيكون متوطن مثله مثل الإنفلونزا العادية  .

ولفتت لوجود فرصة ذهبية مع انتشار فيروس كورونا و استثمارها فى حياتنا اليومية وهى استقرار السلوكيات الإيجابية بإستمرار غسيل الإيدى والمباعدة المكانية ، وإعادة جدولة ركوب المواصلات العامة وتقبل ثقافة العمل من المنزل .

وقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي وفيات جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة.

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