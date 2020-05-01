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حقن بلازما المتعافين.. طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا في مصر.. ودعوة برلمانية لكل متعاف للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ المصابين

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:00 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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أحمد أيمن
وزيرة الصحة: 
البدء فى حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين
للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لغنقاذ مصابي الفيروس
هل تنجح تجربة حقن بلازما المتعافين لعلاج فيروس كورونا في مصر؟ صحة البرلمان تجيب

أيد نواب البرلمان، إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس، لعلاج الحالات الحرجة، مؤكدين أن ذلك يأتي فى إطار جهود الدولة لإيجاد خطوط علاجية تسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التأكد من صلاحية أو فاعلية الدواء في أداء دوره للشفاء من أي مرض تقوم على 4 مراحل كالآتي: التجارب المعملية، التجارب على الحيوانات، التجارب على المتطوعين، وأخيرا التجارب السريرية، مشيرا إلى أن الأدوية التي تم طرحها لعلاج فيروس كورونا كعقار الملاريا والعقار الياباني مرت بهذه التجارب مسبقا لكن لعلاج أمراض أخرى. 


وأكد شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إعلان تجربة الحقن بالبلازما مؤشر جيد للقضاء على كورونا في مصر، خاصة في ظل عدم وجود عقار حتى الآن يقضي على المرض بنسبة 100%، موضحا أنه عقب انتهاء هذه الأبحاث والتجارب سيتم التأكد من فاعلية العقار المناسب وإتاحته للمرضى.

التبرع بالدم

بدوره طالب النائب أيمن ابو العلا، بإطلاق دعوة ‎لكل متعاف من فيروس كورونا تحولت نتائج تحاليله من إيجابية إلى سلبية أن يتبرع بلتر ونصف من دمه لبنوك الدم المصرية، تنفيذا لبروتوكول حقن الأجسام المضادة للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن المقترح صادر من الدكتورة إيمان رفعت المحجوب أستاذة الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة وسينقذ العديد من المرضى.

وأشار أبو العلا في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه أطلق حملة للتبرع ببلازما الدم من المتعافين ولاقت تأييدا واسعا، موضحا أن الحملة تعتمد على قاعدة بيانات المتعافين المتوفرة لدى وزارة الصحة وذلك للوصول إليهم وطلب التبرع.

وشدد عضو لجنة الصحة على أنهم لن يتأخروا عن التبرع لإنقاذ نظرائهم من الفيروس، متوقعا نجاح تجربة الحقن بالبلازما خاصة في ظل تواجد الخبرات المصرية في هذا المجال.

تجربة واعدة

قال النائب مجدي مرشد، إن الحقن باستخدام بلازما المتعافين طريقة علمية قديمة ومتعارف بها دوليا، حيث تعتمد على حقن بلازما المصاب بالفيروس بعد فصلها وعزلها عن باقى محتويات الدم، موضحا أن هذه البلازما تتكون من أجسام مضادة جاهزة خلقها الجسم ضد الفيروس تساعد المريض على مقاومة المرض.

وأكد مرشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الطريقة لازالت قيد التجربة والبحث على مستوى دول العالم، حيث أعلن البعض أنها تجربة واعدة لعلاج فيروس كورونا لكن لم يتم الإعلان عن نجاحها بشكل رسمي، بدليل أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن حقن بلازما المتعافين علاجا للفيروس حتى الآن، فلم تظهر ثمار التجارب بعد.

وأشار النائب إلى أن هذه الطريقة لا يمكن تطبيقها في مصر أو التأكد من صلاحيتها لأنها تحتاج إلى التطبيق على أكبر عدد ممكن من المصابين، الأمر الذي لا يوجد في مصر في ظل قلة أعداد المصابين، لكن ننتظر ما ستسفر عنه التجارب العالمية وإعلان الصحة العالمية عن فاعلية الحقن بالبلازما. 
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