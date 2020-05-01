يسرا تؤدي التحية العسكرية لـ شهداء الوطن.. شاهد

نشرت الفنانة يسرا، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة وهى تؤدى التحية العسكرية لشهداء القوات المسلحة.
رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر .. ربنا يحفظ بلدنا 🇪🇬 #سيناء #شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن.
وعلقت يسرا على الصورة قائلة : #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم بضمم صوتي لزملائي في الحداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم
رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر .. ربنا يحفظ بلدنا 🇪🇬 #سيناء #شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن.
نالت الصورة اعجاب العديد من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
الله يرحمهم في الجنة ان شاء الله
تحية لكل شهيد
الله يرحمهم و يحفظ بلدنا
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#حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم بضمم صوتي لزملائي في الحداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر .. ربنا يحفظ بلدنا 🇪🇬 #سيناء #شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن #Youssra #يسرا