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فن

يسرا تؤدي التحية العسكرية لـ شهداء الوطن.. شاهد

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:26 م
يسرا
يسرا
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مريم عزت
نشرت الفنانة يسرا، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة وهى تؤدى التحية العسكرية لشهداء القوات المسلحة.

وعلقت يسرا على الصورة قائلة : #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم‬⁩ بضمم صوتي لزملائي في الحداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم

رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر .. ربنا يحفظ بلدنا 🇪🇬 ‏⁧‫#سيناء‬⁩ ‏⁧‫#شهداء_بئر_العبد‬⁩ ⁧‫#شهداء_الوطن.

نالت الصورة اعجاب العديد من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

 الله يرحمهم في الجنة ان شاء الله 
تحية لكل شهيد
الله يرحمهم و يحفظ بلدنا
الجدير بالذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قد اعلن  أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.


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