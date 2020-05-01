كيف تقوم باختيار أفضل مياه تبريد السيارات

أشهر أنواع مياه تبريد المحرك هي المياة الخضراء و المياة ذات اللون الأحمر وهما موصي بهم من قبل شركات تصنيع السيارات وهي هذا الموضوع نطلعكم علي الفرق بينهم وأي نوع منهم هو الأنسب لمحرك سيارتك.

السائل الاحمر لا يحتوي علي مادة السيليكيات والتي يمكن أن تؤثر بشكل بسيط على أجزاء الردييتر الداخلية كما أن مدة استخدامه يمكن أن تصل حتى الـ 5 سنوات ويستخدم للمحركات الكبيرة 2000 سي سي فيما فوق ويتمتع بدرجة تبخر تصل إلى 120 درجة أو أكثر.





أما المياة الخضراء يمكن أن تستعمل لمدة سنتين في ريداتير السيارة، وتحتوي على مادة السيليكيات وبإمكانك أن تستخدمها إذا كان محرك سيارتك صغير ولا يولد قوة حصانية كبيرة و لا يحتوي هذا السائل على أملاح معدنية تضر بالسيارة و هو مخصص للحفاظ على محرك سيارتك و يمكن أن يستعمل لحوالى السنتين في ريداتير السيارة دون ان يفقد خصائصة و يحتوي على مادة السيليكيات و هو مخصص للمحركات الصغيرة 1600 سي سي فيما اقل .