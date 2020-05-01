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سيارات

كيف تقوم باختيار أفضل مياه تبريد السيارات

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:30 م
مياة تبريد السيارات
مياة تبريد السيارات
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اشرف عطية
تحتاج السيارة اثناء عملية التشغيل الي الكثير من السوائل ويحتاج المحرك السيارة الي الماء ليساعدة في عملية التبريد، لأن المحرك عبارة عن غرفة احتراق فهذا الاحتراق ينتج عنة حرارة عالية و لذلك الماء هو الحل الامثل لتبريد المحرك و يجب علينا الابتعاد عن مياة الحنفية العادية في عملية التبريد لان هذة المياة تضر المحرك و تساعد علي صدأ الأجزاء الداخلية.

أشهر أنواع مياه تبريد المحرك هي المياة الخضراء و المياة ذات اللون الأحمر وهما موصي بهم من قبل شركات تصنيع السيارات وهي هذا الموضوع نطلعكم علي الفرق بينهم وأي نوع منهم هو الأنسب لمحرك سيارتك.

السائل الاحمر لا يحتوي علي مادة السيليكيات والتي يمكن أن تؤثر بشكل بسيط على أجزاء الردييتر الداخلية كما أن مدة استخدامه يمكن أن تصل حتى الـ 5 سنوات ويستخدم  للمحركات الكبيرة 2000 سي سي فيما فوق ويتمتع بدرجة تبخر تصل إلى 120 درجة أو أكثر.

أما المياة الخضراء يمكن أن تستعمل لمدة سنتين في ريداتير السيارة، وتحتوي على مادة السيليكيات وبإمكانك أن تستخدمها إذا كان محرك سيارتك صغير ولا يولد قوة حصانية كبيرة و لا يحتوي هذا السائل على أملاح معدنية تضر بالسيارة و هو مخصص للحفاظ على محرك سيارتك و يمكن أن يستعمل لحوالى السنتين في ريداتير السيارة دون ان يفقد خصائصة و يحتوي على مادة السيليكيات و هو مخصص للمحركات الصغيرة 1600 سي سي فيما اقل .
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